Пентагон приостановил подготовку саудовских курсантов после стрельбы на базе

После стрельбы на базе ВМС во Флориде Пентагон объявил о прекращении оперативной подготовки для всех военнослужащих Саудовской Аравии, обучающихся в США. Об этом сообщает New York Times.

Ранее агентство AP сообщило о решении властей США временно приостановить занятия по летной подготовке для более чем трех сотен студентов из Саудовской Аравии.

По информации NYT, на неопределенный срок приостановлены летное обучение, стрельбы на дальние дистанции и все другие активности, кроме аудиторных занятий.

Замглавы Пентагона Дэвид Норквист во время брифинга сообщил, что ограничения затронут 852 саудовских студентов, занимающихся военной подготовкой в США. Он отметил, что меры были приняты в рамках пересмотра условий безопасности, которые впоследствии будут применены к 5,1 тысячи иностранным студентам, проходящим военную подготовку.

Также военнослужащим предоставлено десять дней на проверку и допуск иностранных студентов на американские военные базы.

В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четверо человек, включая стрелка. Восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военный Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, проходивший обучение на базе.

СМИ сообщили, что незадолго до атаки аль-Шамрани устроил вечеринку для других военных, где показал видео стрельбы с массовым числом жертв. Во время стрельбы также один из его товарищей мог снимать атаку на видео. Также двое саудовских военнослужащих наблюдали за происходящим из автомобиля.