Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
«Новая газета» заступается за террористов, взорвавших метро в Петербурге

«Новая газета» заступается за террористов, взорвавших метро в Петербурге

 Путин обдумает предложение сделать 31 декабря выходным днем

Путин обдумает предложение сделать 31 декабря выходным днем
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
Чижов предрек отношениям России и Евросоюза «новое начало»

Чижов предрек отношениям России и Евросоюза «новое начало»

 Юристы отказываются защищать Украину на слушаниях по инциденту в Керченском проливе

Юристы отказываются защищать Украину на слушаниях по инциденту в Керченском проливе
«Новая газета» заступается за террористов, взорвавших метро в Петербурге

«Новая газета» заступается за террористов, взорвавших метро в Петербурге

 Путин обдумает предложение сделать 31 декабря выходным днем

Путин обдумает предложение сделать 31 декабря выходным днем
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
Чижов предрек отношениям России и Евросоюза «новое начало»

Чижов предрек отношениям России и Евросоюза «новое начало»

 Юристы отказываются защищать Украину на слушаниях по инциденту в Керченском проливе

Юристы отказываются защищать Украину на слушаниях по инциденту в Керченском проливе
5:56   11 Декабря 2019
Весь мир

Пентагон приостановил подготовку саудовских курсантов после стрельбы на базе

Пентагон приостановил подготовку саудовских курсантов после стрельбы на базе

После стрельбы на базе ВМС во Флориде Пентагон объявил о прекращении оперативной подготовки для всех военнослужащих Саудовской Аравии, обучающихся в США. Об этом сообщает New York Times.

Ранее агентство AP сообщило о решении властей США временно приостановить занятия по летной подготовке для более чем трех сотен студентов из Саудовской Аравии.

По информации NYT, на неопределенный срок приостановлены летное обучение, стрельбы на дальние дистанции и все другие активности, кроме аудиторных занятий.

Замглавы Пентагона Дэвид Норквист во время брифинга сообщил, что ограничения затронут 852 саудовских студентов, занимающихся военной подготовкой в США. Он отметил, что меры были приняты в рамках пересмотра условий безопасности, которые впоследствии будут применены к 5,1 тысячи иностранным студентам, проходящим военную подготовку.

Также военнослужащим предоставлено десять дней на проверку и допуск иностранных студентов на американские военные базы.

В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четверо человек, включая стрелка. Восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военный Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, проходивший обучение на базе.

СМИ сообщили, что незадолго до атаки аль-Шамрани устроил вечеринку для других военных, где показал видео стрельбы с массовым числом жертв. Во время стрельбы также один из его товарищей мог снимать атаку на видео. Также двое саудовских военнослужащих наблюдали за происходящим из автомобиля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#пентагон #саудовская аравия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...