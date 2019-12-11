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Суд запретил Белому дому строить стену на границе с Мексикой за счет Пентагона

Суд запретил Белому дому строить стену на границе с Мексикой за счет Пентагона

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5:15   11 Декабря 2019
Весь мир

Суд запретил Белому дому строить стену на границе с Мексикой за счет Пентагона

Суд запретил Белому дому строить стену на границе с Мексикой за счет Пентагона

Федеральный судья в техасском городе Эль-Пасо заблокировал план администрации президента США Дональда Трампа использовать 3,6 миллиарда долларов из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Washington Post.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Марк Эспер официально одобрил перераспределение финансирования 127 программ, чтобы выделить на строительство 281 километра заграждений 3,6 миллиарда долларов.

По информации WP, в постановлении судья Дэвид Брионес отметил, что попытка Белого дома перераспределить предназначенные для военного строительства средства с помощью объявления чрезвычайного положения на границе была незаконной. В связи с этим судья вынес в пользу истцов постоянный запрет на перераспределение средств для строительства стены.

Истцами, которые требовали наложить запрет на строительство, выступили округ Эль-Пасо и организация Border Network for Human Rights.

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Автор: Олег Королев
#сша #стена на границе с мексикой

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