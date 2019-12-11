Нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на выгоды в будущем — Лавров

Ожидания США от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды нереалестичны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На пресс-конференции в Вашингтоне он отметил, что ожидания Вашингтона, что Пхеньян сделает все, что потребуют США, завершит завершит денуклеаризацию, и только потом он получит выгоды, нереалистичны.

«Все боятся подписываться на операции, которые не запрещены никем и ничем», — отметил российский министр.

Лавров отметил, что отказ от «Дамоклова меча» санкций нужно каким-то образом оформить. По его словам, в США это понимают.

Глава МИД РФ выразил надежду, что в Вашингтоне согласны с необходимостью стимулировать Северную Корею к сотрудничеству путем принятия шагов навстречу Пхеньяну в ответ на уже сделанное им.

По словам Лаврова, санкций против КНДР уже было принято предостаточно. Он отметил, что кроме всего прочего, они затрагивают гуманитарную сферу.