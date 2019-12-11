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«Нафтогаз» оценил обсуждение транзита газа на «нормандском саммите» в Париже

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4:05   11 Декабря 2019
Весь мир

«Нафтогаз» оценил обсуждение транзита газа на «нормандском саммите» в Париже

«Нафтогаз» оценил обсуждение транзита газа на «нормандском саммите» в Париже

Обсуждение транзита газа на саммите «нормандской четверки» оказалось «неожиданно полезным», заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Он отметил, что сначала был не в восторге от перспективы обсуждения вопросов газового транзита и выполнения решения Стокгольмского арбитража в «нормандском формате». Витренко заявил, что сейчас должен отметить, что обсуждение было полезным.

Представитель «Нафтогаза» отметил, что не думал, когда инициировал Стокгольмский арбитраж по транзитному делу в 2014, что данное решение будет обсуждать лично с российским президентом Владимиром Путиным в Елисейском дворце.

Он заявил, что решение Стокгольмского арбитража якобы было не политическим. По его словам, речь идет о «коммерческом арбитраже», решения которого являются юридически и экономически справедливыми.

При этом Витренко отметил, что вынесенные решения арбитража и новый процесс, который должен завершиться до 2021 года, не должны помешать заключению новых контрактов.

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Автор: Олег Королев
#нафтогаз #нормандский формат

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