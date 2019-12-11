Трамп осознает выгоду от добрых отношений США с Россией, заявил Лавров

Американский президент Дональд Трамп понимает выгоду от добрых отношений между США и Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Вашингтоне.

По его словам, у Москвы нет оснований сомневаться в том, что Трамп понимает выгоду для американцев, американского бизнеса, для США в целом и ситуации в мире от добрых отношений между Вашингтоном и Москвой.

Также Лавров назвал абсурдными заявления онгрессмена Адама Шиффа, который назвал встречу главы МИД РФ с Трампом «победой российской пропаганды».

Он отметил, что если Шифф так характеризует элементарные для любой другой страны контакты на уровне министров и факт приема министра иностранных дел президентом страны-хозяйки, то недолго до обвинений в «приеме допинга» и требований привлечения к уголовной ответственности.

Лавров подчеркнул, что абсурдность позиции Шиффа абсолютно очевидна для любого здравомыслящего человека.