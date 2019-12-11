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Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
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 Трамп осознает выгоду от добрых отношений США с Россией, заявил Лавров

Трамп осознает выгоду от добрых отношений США с Россией, заявил Лавров
2:53   11 Декабря 2019
Весь мир

Россия рассчитывает, что Зеленский выполнит обещание остановить войну - Лавров

Россия рассчитывает, что Зеленский выполнит обещание остановить войну - Лавров

Россия рассчитывает, что украинский президент Владимир Зеленский будет стремиться выполнить свои обещания, чтобы остановить войну. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На пресс-конференции в Вашингтоне российский министр отметил, что сутью проблемы является налаживание прямого диалога между Киевом, Луганском и Донецком.

Лавров подчеркнул, что требования националистов и неонацистов «не капитулировать, не сдавать родину и не допускать госизмены» нацелены на то, чтобы не допустить какого-либо урегулирования. По его словам, их целью является следование пословице - «кому война, а кому мать родная».

Глава МИД РФ заявил, что Россия рассчитывает на то, что Зеленский будет строго следовать своим предвыборным обещаниям остановить войну и прекратить гибель людей.

Ранее в ДНР заявили, что Зеленский боится прямых переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

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Автор: Олег Королев
#лавров #зеленский

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