Трамп назвал встречу с Лавровым в Вашингтоне очень хорошей

Американский президент Дональд Трамп назвал встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым «очень хорошей».

На своей странице в Twitter Трамп написал, что провел только что «очень хорошую встречу» с российским министром и представителями РФ.

Он отметил, что стороны обсудили множество тем, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, контроль над ядерным оружием, а также вмешательство в американские выборы.

Трамп отметил, что ожидает продолжения диалога с Россией в ближайшем будущем.

Лавров прибыл в Вашингтон во вторник. Визит, подготовленный в сжатые сроки, прошел на фоне очередного витка напряженности в отношениях России и США, а также в разгар слушаний по импичменту Трампа. Российский министр уже провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео.