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Трамп назвал встречу с Лавровым в Вашингтоне очень хорошей

Трамп назвал встречу с Лавровым в Вашингтоне очень хорошей

 Лавров подвел итоги встречи с Трампом в Вашингтоне

Лавров подвел итоги встречи с Трампом в Вашингтоне
«Новая газета» заступается за террористов, взорвавших метро в Петербурге

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Украинский «Миротворец» отключает серверы
Трамп назвал встречу с Лавровым в Вашингтоне очень хорошей

Трамп назвал встречу с Лавровым в Вашингтоне очень хорошей

 Лавров подвел итоги встречи с Трампом в Вашингтоне

Лавров подвел итоги встречи с Трампом в Вашингтоне
2:28   11 Декабря 2019
Весь мир

Трамп назвал встречу с Лавровым в Вашингтоне очень хорошей

Трамп назвал встречу с Лавровым в Вашингтоне очень хорошей

Американский президент Дональд Трамп назвал встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым «очень хорошей».

На своей странице в Twitter Трамп написал, что провел только что «очень хорошую встречу» с российским министром и представителями РФ.

Он отметил, что стороны обсудили множество тем, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений,  контроль над ядерным оружием, а также вмешательство в американские выборы.

Трамп отметил, что ожидает продолжения диалога с Россией в ближайшем будущем.

Лавров прибыл в Вашингтон во вторник. Визит, подготовленный в сжатые сроки, прошел на фоне очередного витка напряженности в отношениях России и США, а также в разгар слушаний по импичменту  Трампа. Российский министр уже провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео.

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Автор: Олег Королев
#лавров #трамп

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