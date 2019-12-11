Лавров подвел итоги встречи с Трампом в Вашингтоне

Встреча с амеркианским президентом Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в посольстве в Вашингтоне.

Он сообщил, что Россия предложила США «любые варианты продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений».

Лавров отметил, что Москва понимает внутреннюю ситуацию в США, однако с обеих сторон наблюдается заинтересованность в работе в тех областях, в которых стороны могут добиваться результатов.

Глава МИД РФ рассказал, что обсудил с президентом США шаги по недопущению усугубления кризиса в Персидском заливе, а также проблемы из-за выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также проблему санкций против Северной Кореи.

Также Лавров отметил, что решение Конгресса США ввключить в оборонный бюджет санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» не остановят реализацию проекта.

Также, по поручению президента РФ Владимира Путина, Лавров подтвердил приглашение Трампу на День Победы.