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Лавров подвел итоги встречи с Трампом в Вашингтоне
«Новая газета» заступается за террористов, взорвавших метро в Петербурге

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Трамп назвал встречу с Лавровым в Вашингтоне очень хорошей

Трамп назвал встречу с Лавровым в Вашингтоне очень хорошей

 Лавров подвел итоги встречи с Трампом в Вашингтоне

Лавров подвел итоги встречи с Трампом в Вашингтоне
1:51   11 Декабря 2019
Весь мир

Улучшение отношений с Россией позволит укрепить торговлю, заявил Трамп

Улучшение отношений с Россией позволит укрепить торговлю, заявил Трамп

Американский президент Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что улучшение отношений с Россией позволит укрепить российско-американскую торговлю.

В сообщении Белого дома говорится, что Трамп отметил, что улучшение отношений между РФ и США поспособствует расширению торговли между странами.

Также Трамп призвал Москву поддержать усилия Вашингтона в том, чтобы не допустить Иран до разработки ядерного оружия и обеспечения денуклеаризации КНДР.

Трамп приветствовал продолжающееся сотрудничество по решению вопросов, представляющих взаимный интерес сторон. В частности, речь шла о предпринимаемых США и Россией в отношении задержанных граждан.

Американский президент также «предостерег Россию от любых попыток вмешательства в выборы» и призвал Москву разрешить конфликт с Киевом.

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Автор: Олег Королев
#лавров #трамп

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