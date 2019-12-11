Улучшение отношений с Россией позволит укрепить торговлю, заявил Трамп

Американский президент Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что улучшение отношений с Россией позволит укрепить российско-американскую торговлю.

В сообщении Белого дома говорится, что Трамп отметил, что улучшение отношений между РФ и США поспособствует расширению торговли между странами.

Также Трамп призвал Москву поддержать усилия Вашингтона в том, чтобы не допустить Иран до разработки ядерного оружия и обеспечения денуклеаризации КНДР.

Трамп приветствовал продолжающееся сотрудничество по решению вопросов, представляющих взаимный интерес сторон. В частности, речь шла о предпринимаемых США и Россией в отношении задержанных граждан.

Американский президент также «предостерег Россию от любых попыток вмешательства в выборы» и призвал Москву разрешить конфликт с Киевом.