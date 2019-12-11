Киев не может завести дело против Байденов, заявил бывший генеральный прокурор Украины

Украина не может завести дело против политического оппонента Дональда Трампа демократа Джо Байдена. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Демократы инициировали процесс импичмента против Трампа, обвинив его в том, что он задержал военную помощь Украине, потребовав в обмен на ее предоставление провести расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. В свою очередь Трамп заявил, что всего лишь потребовал от украинских властей принять меры по борьбе с коррупцией.

Луценко заявил, что для начала процесса против Байденов нужно сначала открыть дело в США, начать следствие, а затем уже создавать общую группу, в рамках которой Украина будет сотрудничать в США.

По его словам, открывать дело против Байденов на Украине будет незаконным. Экс-генпрокурор отметил, что это лежит в юрисдикции Украины, а не США.

По мнению Луценко, в действиях Джо Байдена есть конфликт интересов, когда он требовал увольнение генпрокурора в обмен на миллиард долларов помощи.