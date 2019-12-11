Российский политолог объяснил заявления Авакова после «нормандского саммита»

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью телеканалу «360» прокомментировал последние заявления главы МВД Украины Арсена Авакова относительно «сдавших нервов» помощника президента РФ Владислава Суркова.

Политолог отметил, что Аваков выполнял на переговорах в Париже роль наблюдателя за президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы тот «не предал национальные интересы». По его словам, Аваков представляет интересы той части американских политических кругов, которые поддерживают войну в Донбассе.

Мухчин отметил, что Авакова можно назвать агентом Вашингтона в прямом смысле этого слова, поскольку тот ездил туда, чтобы получать полномочия.

По словам публициста, на встрече в «нормандском формате» в Париже произошла полная и безоговорочная победа России. При этом, по мнению Мухина, украинский президент Владимир Зеленский направлялся на саммит для того, чтобы аннулировать пункты Второго минского соглашения.

Однако, в результате Германия и Франция в итоговом коммюнике подтвердили, что Украина должна выполнять «Минск-2». Эксперт отметил, что сейчас как Аваков, так и Зеленский делают шумные заявления для того, чтобы отвлечь внимание от этого.