Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
«Новая газета» заступается за террористов, взорвавших метро в Петербурге

«Новая газета» заступается за террористов, взорвавших метро в Петербурге

 Путин обдумает предложение сделать 31 декабря выходным днем

Путин обдумает предложение сделать 31 декабря выходным днем
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
Российский политолог объяснил заявления Авакова после «нормандского саммита»

Российский политолог объяснил заявления Авакова после «нормандского саммита»

 Макрон потребовал освободить задержанных в Иране французов

Макрон потребовал освободить задержанных в Иране французов
«Новая газета» заступается за террористов, взорвавших метро в Петербурге

«Новая газета» заступается за террористов, взорвавших метро в Петербурге

 Путин обдумает предложение сделать 31 декабря выходным днем

Путин обдумает предложение сделать 31 декабря выходным днем
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
Российский политолог объяснил заявления Авакова после «нормандского саммита»

Российский политолог объяснил заявления Авакова после «нормандского саммита»

 Макрон потребовал освободить задержанных в Иране французов

Макрон потребовал освободить задержанных в Иране французов
1:02   11 Декабря 2019
Весь мир

Российский политолог объяснил заявления Авакова после «нормандского саммита»

Российский политолог объяснил заявления Авакова после «нормандского саммита»

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью телеканалу «360» прокомментировал последние заявления главы МВД Украины Арсена Авакова относительно «сдавших нервов» помощника президента РФ Владислава Суркова.

Политолог отметил, что Аваков выполнял на переговорах в Париже роль наблюдателя за президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы тот «не предал национальные интересы». По его словам, Аваков представляет интересы той части американских политических кругов, которые поддерживают войну в Донбассе.

Мухчин отметил, что Авакова можно назвать агентом Вашингтона в прямом смысле этого слова, поскольку тот ездил туда, чтобы получать полномочия.

По словам публициста, на встрече в «нормандском формате» в Париже произошла полная и безоговорочная победа России. При этом, по мнению Мухина, украинский президент Владимир Зеленский направлялся на саммит для того, чтобы аннулировать пункты Второго минского соглашения.

Однако, в результате Германия и Франция в итоговом коммюнике подтвердили, что Украина должна выполнять «Минск-2». Эксперт отметил, что сейчас как Аваков, так и Зеленский делают шумные заявления для того, чтобы отвлечь внимание от этого.

«Аваков видимо со злости решил привнести некий хаос и суету в обсуждению итогов нормандского формата. Украинцы занимаются этим регулярно, и реагировать на каждый их чих я не считаю нужным», - заключил он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#минские соглашения #аваков #нормандский формат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...