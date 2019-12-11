Макрон потребовал освободить задержанных в Иране французов
Французский президент Эммануэль Макрон потребовал немедленного освобождения двух исследователей из Франции, задержанных в Иране.
Двое сотрудников Института политических исследований Sciences Po Ролан Маршаль и Фариба Адельхах, которая имеет гражданство как Ираан, так и Франции, были задержаны иранскими властями по о обвинению в сговоре против нацбезопасности.
Макрон на своей странице в Twitter написал, что Международный день прав человека его мысли с Маршалем и Адельхах, задержанными в Иране французами, и их семьями.
Французский лидер отметил, что их заключение недопустимо, они должны быть незамедлительно освобождены.
Адельхах задержали в июле, о задержании Марашля стало известно в октябре. Французский МИД назвал данную ситуацию «недопустимой» и неоднократно призывал их отпустить.
En cette Journée internationale des droits de l’Homme, je pense à Fariba Adelkhah et Roland Marchal, nos compatriotes détenus en Iran, et à leurs familles. Leur emprisonnement est intolérable. Ils doivent être libérés sans délai. Je l’ai dit au Président Rohani, je le répète ici.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 10, 2019