Макрон потребовал освободить задержанных в Иране французов

Французский президент Эммануэль Макрон потребовал немедленного освобождения двух исследователей из Франции, задержанных в Иране.

Двое сотрудников Института политических исследований Sciences Po Ролан Маршаль и Фариба Адельхах, которая имеет гражданство как Ираан, так и Франции, были задержаны иранскими властями по о обвинению в сговоре против нацбезопасности.

Макрон на своей странице в Twitter написал, что Международный день прав человека его мысли с Маршалем и Адельхах, задержанными в Иране французами, и их семьями.

Французский лидер отметил, что их заключение недопустимо, они должны быть незамедлительно освобождены.

Адельхах задержали в июле, о задержании Марашля стало известно в октябре. Французский МИД назвал данную ситуацию «недопустимой» и неоднократно призывал их отпустить.