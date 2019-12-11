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Макрон потребовал освободить задержанных в Иране французов
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 Макрон потребовал освободить задержанных в Иране французов

Макрон потребовал освободить задержанных в Иране французов
0:33   11 Декабря 2019
Весь мир

Макрон потребовал освободить задержанных в Иране французов

Макрон потребовал освободить задержанных в Иране французов

Французский президент Эммануэль Макрон потребовал немедленного освобождения двух исследователей из Франции, задержанных в Иране.

Двое сотрудников Института политических исследований Sciences Po Ролан Маршаль и Фариба Адельхах, которая имеет гражданство как Ираан, так и Франции, были задержаны иранскими властями по о обвинению в сговоре против нацбезопасности.

Макрон на своей странице в Twitter написал, что Международный день прав человека его мысли с Маршалем и Адельхах, задержанными в Иране французами, и их семьями.

 Французский лидер отметил, что их заключение недопустимо, они должны быть незамедлительно освобождены.

Адельхах задержали в июле, о задержании Марашля стало известно в октябре. Французский МИД назвал данную ситуацию «недопустимой» и неоднократно призывал их отпустить.

 

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Автор: Олег Королев
#франция #иран

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