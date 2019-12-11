Россия выдает визы американцам без задержек, заявил Лавров

РФ, в отличие от США, выдает визы для американцев без задержек. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео он сообщил, что граждане РФ для получения американской визы вынуждены ожидать собеседования - в Москве 300 дней, во Владивостоке - 40, в Екатеринбурге - 30. Лавров отметил, что коллеги из США объясняют этом квотами, ограничивающими число сотрудников посольств.

По словам главы МИД РФ, России тоже пришлось «резать по живому», многие консульские сотрудники уехали, однако удлинения срока выдачи виз не случилось. Лавров отметил, что все визы выдаются в те же сроки, что и до «неприятного развития ситуации в двусторонних отношениях».

Министр отметил, что в России считают принципиально важным поддерживать именно такой подход, учитывая значение контактов между людьми, спортивных, культурных, межпарламентских, любых других. По его словам, чем больше граждане обеих стран будут друг к другу ездить, чем легче будут такие поездки, то тем лучше перспективы упрочнения отношений и партнерства между США и РФ.

В свою очередь Помпео заявил, что не хотел бы вдаваться в цифры по визам. Он отметил, что важно, чтобы обе страны действовали в соответствии с Венской конвенцией и стремились работать в данном направлении