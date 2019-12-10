Лавров и Помпео согласились, что военного решения конфликта в Сирии нет

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии. Стороны пришли к выводу, что военного решения конфликта в арабской республике нет.

Напомним, во вторник, 10 декабря, Лавров провел переговоры с Помпео в США.

Накануне Федеральное агентство новостей опубликовало третью часть расследования. В ней речь идет о вкладе России в победу над террористами ИГ* в Сирии. Одна из главных заслуг российских военных — освобождение нефтегазовых месторождений около Пальмиры в провинции Хомс.

В первой части расследования говорилось о либеральном журналисте Денисе Короткове из «Новой газеты», который сотрудничал с боевиками ИГ* в Сирии. Его деятельность спонсировал опальных олигарх Михаил Ходорковский, перечисляя на счета корреспондента миллионы.

Во втором материале агентства говорится о сотрудничестве США с террористами ИГ* в Сирии и воровстве нефти. Речь идет о сотрудничестве с исламистами через курдских радикалов.

*Террористическая организация, запрещена в РФ