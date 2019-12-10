Лавров и Помпео согласились, что военного решения конфликта в Сирии нет
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии. Стороны пришли к выводу, что военного решения конфликта в арабской республике нет.
Напомним, во вторник, 10 декабря, Лавров провел переговоры с Помпео в США.
???????????????? С.В.Лавров провел встречу с Госсекретарем США М.Помпео #Россия #МИД #Лавров #Вашингтон #США #Дипломатия pic.twitter.com/eRf2OWCIFg— МИД России ???????? (@MID_RF) December 10, 2019
Накануне Федеральное агентство новостей опубликовало третью часть расследования. В ней речь идет о вкладе России в победу над террористами ИГ* в Сирии. Одна из главных заслуг российских военных — освобождение нефтегазовых месторождений около Пальмиры в провинции Хомс.
В первой части расследования говорилось о либеральном журналисте Денисе Короткове из «Новой газеты», который сотрудничал с боевиками ИГ* в Сирии. Его деятельность спонсировал опальных олигарх Михаил Ходорковский, перечисляя на счета корреспондента миллионы.
Во втором материале агентства говорится о сотрудничестве США с террористами ИГ* в Сирии и воровстве нефти. Речь идет о сотрудничестве с исламистами через курдских радикалов.
*Террористическая организация, запрещена в РФ