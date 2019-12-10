Путин обдумает предложение сделать 31 декабря выходным днем

Глава государства Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность сделать 31 декабря выходным днем в стране. Так он прокомментировал на заседании СПЧ 10 декабря предложение одного из участников встречи.

«Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода. Но я тоже вас услышал», — отметил президент.

Напомним, депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о выходном дне 31 декабря. По мнению парламентариев, в праздничный, но рабочий день сотрудники практически не работают, загруженные предновогодней суетой. На данный момент 31 декабря объявили выходным власти Псковской, Кировской, Томской, Ленинградской областей, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.