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«Новая газета» заступается за террористов, взорвавших метро в Петербурге

«Новая газета» заступается за террористов, взорвавших метро в Петербурге

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22:21   10 Декабря 2019
Россия

«Новая газета» заступается за террористов, взорвавших метро в Петербурге

«Новая газета» заступается за террористов, взорвавших метро в Петербурге

«Новая газета», как и другие СМИ, освещала судебный процесс над обвиняемыми в организации теракта в петербургском метро. Существенно отличался подход — журналисты «Новой» выгораживали осужденных, заявляя, что они невиновны, пишет ФАН.

Опубликованный дайджест издания по этой теме сразу дает представление о позиции редакции. Сначала силовики допустили теракт, не арестовав причастных заранее, потом взяли первых попавшихся людей, сфальсифицировали доказательства и вынесли заранее придуманный обвинительный приговор, не слушая защиту.

Журналисты отметили, что ФСБ подозревала, что смертник мог ездить на Ближний Восток в тренировочный лагерь, но не действовала на упреждение. Но тот факт, что человек бывал на Ближнем Востоке не является основанием для задержания. 

«Новая газета»

Претензии есть к следователям и экспертам, мол, они не помнят подробности случившегося. Суд и правда расценил некоторые показания как недостаточные. Кроме того, процесс шел два года, это нормально, что детали стерлись из памяти.

«Новая газета»

Доводы адвокатов, на которые обращает внимание «Новая» нелогичны: съемка задержания постановочная, потому что у подозреваемых нашли оружие, но не документы. Мигранты так себя не ведут, поэтому они невиновны. Только обвинили их не в хранении оружия, а по другим статьям, более тяжким.

«Новая газета»

Также журналисты утверждают, что до начала процесса ни у кого не было доказательств причастности арестованных к запрещенной в РФ группировке ИГ. Но разве для совершения теракта необходима принадлежность к какой-либо запрещенной организации?

«Новая газета»

С цинизмом «Новая» подошла к словам Натальи Кирилловой, которая была в том вагоне во время теракта. По словам девушки, она не верит в невиновность задержанных. Но она сомневается в соблюдении процессуального кодекса и задает вопросы. Почему следствие, имея доказательства, не раскрыло важные подробности, которые смогли бы убедить общество, что именно эти люди стоят за терактом?

«Новая газета»

Издание приводит слова еще одного пострадавшего. Он заявил, что с виду все обычные люди, но оговорился, мол — ну откуда я знаю, как должны выглядеть террористы. С комментарием журналистов это выглядит как «не верю в их вину».

«Новая газета»

Таким образом «Новая газета» делает акценты, приравнивая слова «сомневаюсь, что следствие работает безупречно» и «они невиновны». Позиция издания не изменилась с нулевых. Тогда «Новая» называла теракты следствием «агрессивной политики Кремля». Сейчас открыто оправдывать терроризм нельзя, но издание сеет сомнения, заставляя читателей думать, что арестованные и осужденные невиновны.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #теракт #новая газета

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