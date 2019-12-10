Немцы не нашли большевиков в Петербурге и помогли деньгами сторонникам Вишневского

Выборы муниципальных депутатов в окружные советы Петербурга прошли еще в начале сентября, однако спустя три месяца некоторые из муниципалитетов так и не начали работу. Это относится к округам, где мандаты в большом количестве получила оппозиция, пишет ФАН.

В МО «Литейный округ» 11 депутатов от «Яблока» в обход закона назначили новоявленного мундепа Арсения Афиногенова новым главой совета. Однако по уставу муниципалитета, сделать это можно лишь тремя четвертями голосов.

Ранее суд уже признал незаконность такого назначения, но Афиногенов продолжает считать себя главой совета. Издание не исключает, что на осознанное нарушение законодательства мундепа толкает его непосредственный руководитель — депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Афиногенов также работает у Вишневского помощником депутата. Это значит, что парламентарий фактически «захватил» МО через него. Провокацию Афиногенов устроил накануне конфеста «Активиз/МЫ», в котором участвовали многие оппозиционные мундепы.

Издание подчеркивает, что фестиваль организован при содействии и на деньги МИД Германии. На конференции в качестве спикеров выступали депутат МО «Лиговский» от партии «Яблоко» Егор Карпенков, представитель МО «Владимирский» от партии «Яблоко» Виталий Боварь, депутат МО №72 от «Партии Роста» Владимир Волохонский, депутата МО «Дворцовый» от партии ПАРНАС, координатор нежелательной в РФ «Открытой России» Наталья Грязневич, депутат московского МО «Академический» от партии «Яблоко» Василий Хорошилов и депутат московского МО «Якиманка» от партии «Яблоко» Дмитрий Петров.

Других депутатов организаторы не пригласили. Большая их спикеров фестиваля — «яблочниками» или участники саботажа работы своих советов. Собравшимся мундепы рассказывали, как с помощью градозащиты, скандалов в СМИ и протестных акций избраться в муниципалитеты, а потом бороться с имеющимися законами.

ФАН задается вопросом — не является ли подобное мероприятие вмешательством Германии во внутренние дела РФ? Конференцию организовал немецкий центр CISR e.V. Berlin. Ранее он базировался в Петербурге, но после принятия закона об иноагентах перебрался в Германию.

За время работы в Петербурге центр получил от американского фонда Макартуров более 2,3 миллиона долларов.

Уровень контактов Вишневского с правительством ФРГ установить пока неизвестен, но факт участия его подчиненных в немецком мероприятии, носящем явный деструктивный характер, неопровержим, резюмирует ФАН.

Власти Германии не впервые вмешиваются во внутреннюю политику России. В 1917 году Берлин, находясь в состоянии войны с Петроградом, помог Владимиру Ленину вернуться в Россию на революцию. Сразу после переворота вождь пролетариата заключил сепаратный мир с Германией. В современном Петербурге коммунисты не так воинственны. Кандидат от КПРФ на сентябрьских выборах губернатора Владимр Бортко за считанные недели до дня голосования снял свою кандидатуру.