Вброс о ЧВК «Вагнер» нужен Эрдогану для создания военной базы Турции в Ливии — эксперт

Военный аналитик Борис Рожин в беседе с ФАН выразил мнение, что Турции нужна не спокойная Ливия, а ее ресурсы — нефтяные и газовые месторождения. Фактически, Анкара уже присутствует в Ливии, но пока еще не задействовала регулярные войска.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что Турция отправит свои вооруженные силы в Ливию, если главарь террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж попросит об этом.

«Существует такая российская компания как "группа Вагнера", которая уже направила в Ливию своих сотрудников», — заявил Эрдоган на выступлении перед студентами в Анкаре.

Рожин уверен, что на самом деле Турции нужны нефтегазовые ресурсы Ливии. Он отметил, что Анкара явно делает ставку на Сарраджа — поставляет вооружение, военных инструкторов, различных наемников, «плюс еще различных боевиков направляют в страну, в том числе по турецкой линии».

«Процесс контролируемый и в принципе Турции осталось только легализовать через какой-то документ, подписанный Сарраджем, свое военное присутствие там», — поясняет эксперт.

Речь может идти о подписании соглашения о постоянной военной базе в Ливии. Все это будет осуществляться под предлогом: раз другие страны вовлечены в Ливию путем поставок оружия, наемников или ЧВК, то Анкара также имеет право делать тоже самое. Турции выгодна медиакампания в СМИ против ЧВК «Вагнер» и России, отметил эксперт.

Если Саррадж сможет удержаться у власти и вернуть под контроль нефтяные поля и терминалы, Турция в перспективе может получить определенные преференции, связанные с добычей ресурсов страны. Главарь ПНС готов расплачиваться по таким обязательствам в обмен на немедленную поддержку, отметил собеседник ФАН.

«Плюс — это еще нефть и газ, плюс эта кампания в Ливии дает возможность Анкаре актуализировать свои претензии на часть морского пространства между Турцией и Ливией, где как раз идет переправка грузов по морю», — продолжает собеседник ФАН.

В конце ноября в Стамбуле «премьер-министр» ПНС Ливии Файез Саррадж и президент Турции Реджеп Эрдоган подписали документ, в который входит пункт по разграничению морских границ и безопасности. Греция, Кипр и Египет резко осудили подписание меморандума и назвали поступок Анкары провокационным и неприемлемым. При этом соглашение не имеет законной силы, так как его не ратифицировал единственный законный орган правительства Ливии — Палата представителей, находящаяся в Тобруке.

Рожин не исключил, что через какое-то время будет официально объявлено, что Турция вовлечена в ливийский конфликт. Это может быть связано с тем, что Хафтар пытается перейти в наступление, отрезать Триполи от Мисураты, провести наступление к югу от города, говорит эксперт.

«Возможно какие-то неудачные действия войск Сарраджа подталкивают Анкару на большую поддержку. А ЧВК "Вагнер" тут и не причем, тем более что их никто там не видел и официальных подтверждений их присутствия там нет», — заключил Рожин.

Так называемое ПНС Ливии было искусственно создано после того, как западные страны фактически уничтожили ливийскую государственность. Костяк ПНС составляют выходцы из международных террористических организаций. Бандформирования, которые удерживают их у власти, постоянно воюют друг против друга, угнетая мирное население. Террористов ПНС Ливии поддерживает ряд стран, в том числе и Турция.

Анкара незаконно, в обход оружейного эмбарго ООН, поставляет боевикам ПНС Ливии оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. Об этом неоднократно заявляли представители Временного правительства в Тобруке и Ливийской национальной армии (ЛНА).

Ливийская Национальная Армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с апреля 2019 года продолжила антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Она направлена, в частности, на освобождение Триполи от боевиков. Сейчас ЛНА контролирует свыше 90% территории страны.