Медиагруппа «Патриот»
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20:00   10 Декабря 2019
Россия

Путин заявил, что Ленин «заложил мину» под российскую государственность

Путин заявил, что Ленин «заложил мину» под российскую государственность

Президент России Владимир Путин считает, что создатель советского строя Владимир Ленин «заложил мину» под тысячелетнюю российскую государственность. Мнение он выразил  на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник, 10 декабря.

«Есть такой человек в нашей не такой уж давней истории - господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин... Вот он - придумал… И теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле», — заявил Путин.

Также глава государства подчеркнул, что русский народ складывается из очень многих этносов, среди которых угро-финские племена, Хазарский каганат и  много других. Он отметил, что сейчас не место и не время подробнее излагать точку зрения по этому вопросу, но пообещал сделать это в будущем.

Ранее Владимир Путин поддержал инициативу введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан. 

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Автор: Арсений Аскольский
#путин

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