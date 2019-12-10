Фейками о ЧВК «Вагнер» Эрдоган оправдывает планы по вводу войск в Ливию

Турецкий лидер Тайип Эрдоган дал интервью изданию milliyet.com.tr. В нем он рассказал, что Анкара планирует отправить в Ливию своих военнослужащих. По словам члена ОП Александра Малькевича, это тревожный сигнал.

Журналист поинтересовался, отправит ли Эрдоган в Ливию турецких военных, если об этом попросит так называемое Правительство национального согласия Ливии, акцентировав внимание на том, что там уже якобы находится ЧВК «Вагнер» из России. Эрдоган такую возможность подтвердил.

«Я бы сказал, что нам послан очень тревожный сигнал. Уже целый ряд стран, включая Грецию и Египет, выразили свое негодование и возмущение по поводу соглашения председателя ПНС Ливии Сарраджа с Эрдоганом», — отметил Малькевич в комментарии Nation News.

По его словам, это доказывает, что никакие международные структуры, включая ООН, не работают должным образом. Говоря о вбросах про Россию, Малькевич заявил, что все они делались с дальним прицелом.

«Все страшилки про российских хакеров, вмешательство Москвы в различные выборы и российские ЧВК распространяются для того, чтобы с их помощью навязать американское вооружение, программно-технические решения, ЧВК», — сказал член ОП.

Малькевич уверен, что Эрдоган использует фейки о ЧВК «Вагнера», чтобы отправить войска в Ливию в интересах Анкары.

Анкара незаконно поставляет боевикам ПНС оружие и боеприпасы. Кроме того, она поддерживает террористов из группировки «Братья-мусульмане»*. В Триполи орудует целый конгломерат из террористических банд. Многие из них фигурируют в докладах ООН как работорговцы, контрабандисты и террористы.

В это время Ливийская национальная армия проводит контртеррористическую операцию, благодаря которой под ее контролем находится 90 процентов территории страны.

*Террористическая организация, запрещена в РФ