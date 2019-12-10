Эксперт связал запрет Конгресса на развертывание РСМД с технологической отсталостью США

Вице-президент Международного комитета защиты прав человека, эксперт движения «Сильная Россия» по международным вопросам Александр Ионов в беседе с «Политикой Сегодня» связал запрет Конгресса на покупку и развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования в оборонном бюджете США на 2020 год с технологической отсталостью американской науки. В подтверждение того в согласованном бюджете имеется строчка с требованием «анализа альтернатив этим новым ракетам».

«Какой-либо альтернативы имеющих наших образцов вооружения, стоящих на боевом дежурстве, США не обладают и ведут усиленную гонку своих научных исследований, чтобы достичь паритета в технологическом и чисто боевом отношении средств ПВО и ПРО нашего оружия, — считает Ионов. — Думаю, что в ближайшее время у них не получится, потребуется несколько лет».

Общий оборонный бюджет США на 2020 год составляет 738 миллиардов долларов. Это на 22 миллиарда долларов больше, чем в 2019 году. Как полагает эксперт, «сэкономленные» деньги американцы в том числе потратят на наращивание ракетного вооружения в Европе под видом противостояния с Ираном, Ираном и Северной Кореей.

«Кроме как наращивания количества [ракет в Европе], никакой это угрозы для нас не представляет. Но сам факт того, что Пентагон и Вашингтон озабочены [технологическим отставанием] вызывает у нас не столько радость, сколько волнения, что очередная волна гонки вооружения начинается со стороны США. Рано или поздно будет достигнут компромисс по сокращению ядерных вооружений на европейском континенте в целом, в первую очередь американского производства», — думает Ионов.

Подписанный генсеком СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД) президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке приостановил. Поводом выбрал испытания российской ракеты 9М729, необоснованные претензии к которой имелись еще у его предшественника Барака Обамы. 2 августа 2019 года США официально вышли из договора. А следом демонстративно провели испытания запрещенной ДРСМД ракеты, модифицировав Tomahawk.