Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала саммит в «нормандском формате» (Франция, Германия, РФ и Украина) в Париже очень успешным. Президент Украины Владимир Зеленский на итоговой конференции был осторожнее в оценке: он «почувствовал стремление к справедливости и миру в его стране».

«Только реальные факты, реальные дела смогут подтвердить, что все, что мы делаем, направленное на соблюдение наших обязательств. Но это дорога с двухсторонним движением», - заметил Зеленский.

Член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», вице-президент Российского общества дружбы с Кубой, генерал-майор Михаил Макарук в беседе с «Политикой Сегодня» в части слов про дела согласился с оценкой президента Украины.

«Нужно быть реалистами и ждать момента, когда те договоренности, которые были достигнуты начнут соблюдаться», - сказал Макарук.

На саммите в Париже «нормандская четверка» договорилась, что Украина все же изменит законодательство в сторону федерализации для Донбасса по «формуле Штайнмайера» до выборов там, до конца марта стороны конфликта разведут силы еще в трех новых пунктах, полное прекращение огня и обмен всех на всех состоятся до конца 2019 года.

Макарук, не уверен, что справиться Зеленскому с взятыми обязательствами поможет президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Во Франции, что в Германии своих проблем хватает. У Меркель – последнее время правления в Германии, ей не до Украины, а во Франции не утихают акции протеста и [у Макрона] есть определенные разногласия с кабмином. Следить для них за Украиной – процесс вялотекущий и арьергардный», — объяснил он.

Сам Зеленский, как заметил эксперт, не готов к федерализации. В том числе из-за активности реакционных сил, которые «нормандский саммит» встретили майданом на Майдане.

«Радикалы до сих пор имеют очень большой вес во внешней и внутренней политике Украины, - констатировал Макарук. – Их поддерживают страны Запада, чем говорится открыто. И это было видно по митингам в Китае, где среди протестующих были украинские ребята. Мы прекрасно понимаем, что туда эти боевые ребята попадают не просто. Работает машина, которая напрямую влияет на принятие внешнеполитических и внутриполитических решений, и влияет на судьбы нации».

У Зеленского, как добавил эксперт, нет поддержки силовиков, которая бы обеспечила ему защиту от радикального крыла. Команду, которая пришла к власти после свержения Януковича, Макарук называет проамериканской, и ее также как США интересуют только деньги, а не судьба Донбасса. Донецк же и Луганск, по оценке эксперта, не спешат возвращаться на унитарную Украину, опасаясь лишиться последнего без федерализации.

«Из Донецка выкачают последние ресурсы, разворуют всю экономику, что удалось сохранить после карательной операции. И наступит затяжной кризис», - пессимистично настроен Макарчук.

Следующая встреча «нормандской четверки» состоится в Берлине через четыре месяца. Зеленский считает, что «домашнего задания» в Париже он не получил.