ИГ* называло русских «мягкими лапами» за неожиданные и точные удары по боевикам — эксперт

Сирийские террористы назвали русских в Сирии «хауафер нами», что переводится как «мягкие лапы». Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что россиян сравнивали с хищниками, которые неожиданно для боевиков ИГ* наносили резкие и точные удары.

Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило третий материал о Сирии, который посвящен вкладу россиян в освобождение арабской республики от террористов. Бывший боевик ИГ* рассказал журналистам, что бомбили преступные группировки только русские и сирийцы. США же всегда предупреждали их полевых командиров о планируемом обстреле.

Леонков в комментарии для «ПолитЭксперта» отметил, что с 2015 года, когда к конфликту присоединилась Россия на стороне законного правительства, поступала информация о том, что боевиков координируют представители США, европейской коалиции и Израиля.

«Это было, когда освобождали Алеппо, Думу, таких доказательств много. И когда атаку наносила американская коалиция, тогда якобы по случайности шли в атаку сразу и боевики», – подтвердил специалист.

Экс-боевик также рассказал, что террористы назвали русских «хауафер нами», что означает «мягкие лапы». Это связано с тем, что россияне могли незаметно подойти и неожиданно для ИГ нанести резкий и точный удар.

Эксперт считает это неплохой аллегорией — с хищниками, которые к жертве подкрадываются и действуют так оперативно, что у жертвы нет шансов.

Ранее ФАН выпустил вторую часть расследования, где рассказывается о сотрудничестве США с ИГ* и боевиками-курдами. Первая часть расследования затрагивает сотрудничество российского либерального журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты» с террористами.

* террористическая группировка, запрещена в РФ