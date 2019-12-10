Штаб Навального в Петербурге усилился агентом Израиля, чтобы сорвать выборы в Госдуму

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев связал назначение бывшей сотрудницы израильской организации «Натив» Ирины Фатьяновой на пост главы штаба блогера Алексея Навального в Северной столице с попытками помешать честным выборам в Госдуму в 2021 году.

«Последние три года мы смотрим сериал по поводу того, что в Америке нас упрекают во вмешательстве в выборы. При этом координаторами либеральных организаций назначаются люди, прошлое которых связано с теми или иными государствами, в том числе и со спецслужбами определенных государств. На лицо политика двойных стандартов, которая направлена на то, чтобы помешать на предстоящих выборах в Государственную думу демократическому волеизъявлению российских граждан», — сказал Цивилев «Политике Сегодня».

Как отмечает ФАН, у Фатьяновой, которая возглавила штаб в ноябре, за плечами десятилетний опыт работы в новосибирском Израильском культурном центре при посольстве Израиля в РФ. Культурный центр, в свою очередь, подчиняется израильской организации «Натив». На нее возлагалась миссия разведывательной деятельности и пропаганды Израиля в СССР и других странах Восточной Европы для возвращения евреев на родину.

В Новосибирске Фатьянова отвечала за координацию молодежных проектов и работая с подростками 12-17 лет в школьном клубе культурного центра. С 2008 года она работала с еврейскими скаутами в Молодежном клубе «Натива» Цофим-Цамерет. Лето в 2019 года Фатьянова провела в борьбе за пост муниципального депутата, параллельно продолжая руководить еврейским летним лагерем для подростков Москвы и Петербурга.

«Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального, согласно российскому законодательству, был признан иностранным агентом 9 октября 2019 года из-за зарубежного финансирования. Руководство ФБК неоднократно отрицало иностранное спонсорство, уверяя, что организация работает на пожертвования граждан РФ.