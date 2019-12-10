Путин заявил, что не допустит произвола в отношении организации «За права человека»

Глава государства Владимир Путин пообещал правозащитникам и активистам не допустить произвола в отношении движения правозащитника Льва Пономарева «За права человека». Речь об этом зашла 10 декабря на заседании СПЧ.

«Я тем не менее обещаю посмотреть, чтобы не было никакого произвола в отношении организации. Это я обязательно посмотрю», — сказал Путин.

Напомним, в феврале Минюст признал организацию «За права человека» иноагентом. Понамарев и его движение получили многотысячные штрафы за несоблюдение требований закона к деятельности организаций-иноагентов. 1 ноября организацию закрыли.