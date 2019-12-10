ЛНА заручилась поддержкой Египта в борьбе с террористами ПНС Ливии

Египет намерен поддержать Ливийскую национальную армию в борьбе с террористами так называемого Правительства национального согласия Ливии. Так председатель палаты депутатов Египта Али Абдель Аль прокомментировал незаконное соглашение, которое заключили Турция и бандиты ПНС. Об этом сообщает «ПолитРоссия» во вторник, 10 декабря.

По словам Абделя Аль, Египет не потерпит вмешательства других стран. Поэтому парламент поддержит законно избранную ливийским народом Палату представителей и ЛНА в борьбе с боевиками ПНС, которые терроризируют североафриканскую страну.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган и «премьер-министр» ПНС Ливии Файез Саррадж подписали соглашение, которое вызвало возмущение в Греции, Кипре, Египте и ряде других стран, где турецкие послы были вызваны для расспроса о деталях меморандума. Документ представляет собой грубейшее нарушение норм международного морского права, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Спикер тобрукского парламента Агила Салех заявил, что планирует поездки в Египет и Грецию. Он намерен обратиться к коллегам с призывом отозвать признание террористов ПНС на мировой арене. Председатель палаты представителей Ливии планирует провести переговоры с главой Лиги арабских государств, уже осудившей соглашение Триполи и Анкары, которая часто осуществляла незаконные поставки оружия боевикам ПНС.

Кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения лидера государства Муаммара Каддафи в 2011 году. Северо-запад страны на данный момент удерживается террористами так называемого Правительства национального согласия, связанного с запрещенными в России террористическими организациями ИГ, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане».