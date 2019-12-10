Путин попросил передать ему данные преследуемых на Украине жителей Крыма
Член Совета по правам человека (СПЧ), исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский рассказал российскому лидеру Владимиру Путину об уголовных преследованиях на Украине. В частности, речь идет о преследовании участников крымского референдума 2014 года и госслужащих полуострова.
Президент попросил передать ему данные преследуемых лиц, отметив, что Россия будет иметь это в виду в ходе переговорного процесса с Украиной.
Вышинский привел в пример беременную девушку, с которой сидел в тюрьме. По его словам, вся ее вина заключалась в том, что она была членом комиссии по организации референдума. Журналист также призвал найти правовой механизм, чтобы передать РФ дела людей, которые осуждены на Украине, но вернулись в Россию.
«Действительно, это проблема находится за пределами правового решения, правового поля. Но в том числе и это было вчера предметом наших дискуссий» — отметил Путин.