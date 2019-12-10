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18:44   10 Декабря 2019
Россия

Путин поручит правительству рассмотреть использование сельхозземель для лесоводства

Путин поручит правительству рассмотреть использование сельхозземель для лесоводства

Глава государства Владимир Путин поручит Кабмину рассмотреть идею использования сельскохозяйственных земель в целях лесоводства. Речь об этом зашла во вторник, 10 декабря, на встрече СПЧ.

80 миллионов гектаров сельхозземель в России заброшены. На них можно выращивать лес. Это даст 100 тысяч новых рабочих мест. Представители СЧП предложили внести поправки в Лесной кодекс, которые позволят заниматься на этих территориях лесоводством.

Путин идею одобрил. Он пообещал, что поручит правительству заняться этой проблемой.

Кроме того, речь зашла о лесных пожарах, которые бушуют летом в Сибири. Президент отметил, что очаги могут находиться в отдаленных регионах, куда сложно добраться. 

«Там даже если тушить на самолете — 700 километров в одну сторону. Потушить такой пожар — хоть золотом его закидывай», — сказал Путин.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #сельское хозяйство #леса

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