Путин поручит правительству рассмотреть использование сельхозземель для лесоводства

Глава государства Владимир Путин поручит Кабмину рассмотреть идею использования сельскохозяйственных земель в целях лесоводства. Речь об этом зашла во вторник, 10 декабря, на встрече СПЧ.

80 миллионов гектаров сельхозземель в России заброшены. На них можно выращивать лес. Это даст 100 тысяч новых рабочих мест. Представители СЧП предложили внести поправки в Лесной кодекс, которые позволят заниматься на этих территориях лесоводством.

Путин идею одобрил. Он пообещал, что поручит правительству заняться этой проблемой.

Кроме того, речь зашла о лесных пожарах, которые бушуют летом в Сибири. Президент отметил, что очаги могут находиться в отдаленных регионах, куда сложно добраться.