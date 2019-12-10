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18:40   10 Декабря 2019
Россия

Путин поддержал идею наказания для чиновников за оскорбления граждан

Путин поддержал идею наказания для чиновников за оскорбления граждан

Российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает РИА Новости. 

Президент РФ заявил, что надо продумать детали и посоветоваться с экспертами. Так он прокомментировал предложение одного из участников встречи Совета по правам человека ввести ответственность для чиновников, допускающих оскорбления граждан, вплоть до увольнения. 

«В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен», — добавил глава государства.

Путин предложил подумать, как отрегулировать этот вопрос в нормативной базе. 

Ранее президент РФ заявил, что ветераны останутся обязательными гостями парада Победы.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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