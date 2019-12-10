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Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

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18:20   10 Декабря 2019
Политика

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинское Госбюро расследований завело уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко о госизмене при подписании Минских соглашений. Об этом заявил первый замглавы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передает во вторник РИА Новости. 

Порошенко согласовал с лидерами «нормандской четверки» договоренности о выборах в самопровозглашенных республиках раньше передачи Украине участка неподконтрольной Киеву границы, сказано в заявлении. Портнов заявил, что соответствующий факт можно расценить как государственную измену.

Ранее стало известно, что Порошенко стал фигурантом 13 уголовных дел, в 12-ти из которых проходит как свидетель. По словам его адвоката, по некоторым эпизодам бывшего главу государства полка не допрашивали, он также не имеет процессуального статуса. Сам Порошенко заявил, что не боится уголовного преследования.

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Автор: Софья Белоцерковская
#порошенко #украина #политика #общество #весь мир #госизмена

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