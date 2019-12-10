На этой неделе суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении мошенника Юрия Цукермана, которому вменяют финансовые махинации в рамках секты. По версии следствия, Цукерман причастен к общине «Бог Кузя», глава которой провозгласил себя богом и набрал себе сторонников, которые уже имеют за спиной тюремное прошлое.

Недавно в Екатеринбурге было совершено жестокое убийство девятилетнего мальчика. Выяснилось, что его родители состояли в секте и в качестве методов воспитания использовали истязания. Мальчик задохнулся в момент очередного наказания, родители засунули ему кляп в рот. Отец ребенка обратился к главе общины «Ученики Христа» Земфире Гайнуллиной с просьбой воскресить ребенка, но чудо было невозможно, поэтому сектанты решили избавиться от тела мальчика и закопали его в парке.

Сектовед Вадим Розенфельд говорит, что секта в общем понимании это лишь ответвление традиционной религии, но иногда у сект есть негативные оттенки. В частности, когда в секте начинают ограничивать свободу человека, оказывают на него психическое давление или причиняют вред и начинают контролировать каждый шаг, запрещать что-либо. Розенфельд говорит, что люди становятся участниками сект, так как верят в их защищенность и уникальность.

«Потенциальные участники секты вводятся в заблуждение. Им внушается, что эта организация — уникальная, единственная, защищающая от попадания в ад. Делается акцент на здоровье, а также людям обещается финансовое благополучие», — передает слова Вадима Розенфельда NEWS.ru.

Эксперт говорит, что сначала участники сект думают, что их окружают доброжелательные люди, но после своеобразного «медового месяца» все становится на свои места. По мнению сектоведа, сейчас происходит «хаотичная религиозная ситуация», именно поэтому людям льют в уши разную информацию, а они не знают, во что верить. Кроме того, люди идут проповедовать и собирать последователей после того, как тысячи выпускников кафедр теологии остаются без работы после обучения.

«Нужно в школах объяснять, что такое религия в целом, чем одна отличается от другой, какие отличительные черты есть у тоталитарных сект. Против сект не надо использовать уголовный кодекс, их деятельность должна быть в ином правовом поле», — объясняет сектовед.

Другие эксперты считают, что статью 239 УК РФ о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, которая предполагает наказание за создание «религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами», необходимо дополнять и исправлять. По мнению экспертов, наказание по этой статье нужно ужесточать, а также вводить более серьезные штрафы. Кроме того, Минюст РФ должен ужесточить наказание за то, что секты не уведомляют его о своем создании. Сейчас в министерстве вообще не знают, что какая-либо религиозная организация существует, пока ее не внесут в список.

Эксперты уверены, что уголовными делами и реальными сроками проблему не решить, поэтому нужно подходить к этому комплексно.