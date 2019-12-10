Коротченко назвал разгром ИГ* в Сирии успешно решенной стратегической задачей России

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Россия повела себя достойно, разгромив боевиков ИГ (запрещена в РФ) в Сирии. С позицией парламентария солидарен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, пишет «НьюИнформ».

Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило третий материал о Сирии, который посвящен вкладу россиян в освобождение арабской республики от террористов. Так, многие жители САР отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь за сирийские земли.

По словам Милонова, любого русского переполняет чувство гордости «за наших парней в Сирии».

«За тех, кто боролся с террористами в составе представителей вооруженных сил, так и за тех, кто помогал сирийскому народу на добровольной основе, например, в составе негосударственных организаций», — отметил собеседник издания.

Милонов также добавил, что ему не стыдно за страну. С его позицией согласен главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он высоко оценил вклад россиян в борьбу с терроризмом в Сирии.

«Действия России в Сирии – это военная победа, разгром международного терроризма и выдающаяся стратегическая задача, которая была успешно решена», — считает собеседник издания.

Ранее ФАН выпустил вторую часть расследования, где рассказывается о сотрудничестве США с ИГ* и боевиками-курдами. Первая часть расследования затрагивает сотрудничество российского либерального журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты» с террористами.

* террористическая группировка, запрещена в РФ