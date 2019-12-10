Глава государства Владимир Путин заявил, что ветераны останутся обязательными гостями парада Победы. Но и в появлении «гламурных людей» на трибунах президент не видит ничего плохого.

Во вторник, 10 декабря на заседании СПЧ обратили внимание, что в День Победы на Красную площадь посмотреть парад приходит много «гламурных людей». Но нельзя забывать, что ветераны Великой Отечественной войны являются главными гостями.

Путин подчеркнул, что ветеранов приглашают каждый год. Их нельзя не заметить на трибунах.