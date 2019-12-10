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18:14   10 Декабря 2019
Россия

Путин заявил, что ветераны останутся обязательными гостями парада Победы

Путин заявил, что ветераны останутся обязательными гостями парада Победы

Глава государства Владимир Путин заявил, что ветераны останутся обязательными гостями парада Победы. Но и в появлении «гламурных людей» на трибунах президент не видит ничего плохого.  

Во вторник, 10 декабря на заседании СПЧ обратили внимание, что в День Победы на Красную площадь посмотреть парад приходит много «гламурных людей». Но нельзя забывать, что ветераны Великой Отечественной войны являются главными гостями.

Путин подчеркнул, что ветеранов приглашают каждый год. Их нельзя не заметить на трибунах.

«Какой-то гламур там появляется? Я, честно говоря, никогда не обращал на это внимания. Но вы знаете, что сейчас в голову пришло. Если уж гламурные люди интересуются парадом, то в этом что-то есть и положительное», — отметил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #ветераны #парад победы

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