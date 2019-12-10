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17:52   10 Декабря 2019
Россия

Производство пластиковой посуды в РФ нужно сокращать, считает Путин

Производство пластиковой посуды в РФ нужно сокращать, считает Путин

Производство пластиковой посуды в РФ нужно сокращать, об этом российский лидер Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по правам человека (СПЧ).

Президент России отметил, что при отказе от использования пластика нужно это делать так, чтобы не нанести ущерб предприятиям-производителям. По словам Путина, сначала в крупнейших городах РФ нужно внедрить наилучшие доступные технологии, и только затем уходить от пластика.

«Это просто горящая тема, но действовать надо аккуратно, чтобы не нанести ущерб промышленности», — заявил глава государства.

Кроме того, президент поддержал идею переработки пищевых отходов при помощи небольших кухонных измельчителей, которые могут начать производить российские предприятия.

Ранее российский лидер отметил, что в стране не идет речи о том, чтобы полностью запретить иностранные лекарства для граждан РФ. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #мусор #пластик

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