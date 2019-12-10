Примаков считает, что Эрдоган использует вбросы о ЧВК «Вагнера», чтобы захватить ливийскую нефть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил отправку военных в Ливию, если с властями североафриканской страны будет подписан соответствующий договор. Его слова приводит издание Milliyet.

Как заверил Эрдоган, в Ливии якобы находится российская частная военная компания «Вагнер» и его страна может последовать этому примеру.

«Если Ливия сделает нам такую просьбу, мы можем отправить туда наших военнослужащих, особенно после заключения договора о военной безопасности. Мы можем отправить достаточно», — заявил он.

О том, что Россия действует в интересах урегулирования ситуации в Ливии в начале ноября заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков. При этом дипломат назвал домыслами информацию о присутствии ЧВК «Вагнера» в стране.

«Мы не считаем, что есть основания для подобного рода утверждений, домыслов, но это не первый раз, когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес», — подчеркивал Рябков.

Депутат Госдумы Евгений Примаков в комментарии «Политике Сегодня» не исключил, что президент Турции Эрдоган решил дотянуться до «черного золота» Ливийской республики.

«Турция считает себя одним из неформальных покровителей в Триполи. Я думаю, что прагматический интерес по частичному контролю за поставками нефти у них существует. Сейчас поставки нефти выведены из-под санкций и National oil company (национальная нефтяная компания) ливийская раздроблена. Есть нефтяная компания, которая имеет штаб-квартиру в Триполи и есть еще она же со штаб-квартирой в Бенгази. Поставки через Бенгази формально считаются нелегальными. Единственно легальные поставки, согласно международному праву, идут через Триполи. Поддержка этого правительства возможно будет для Анкары чем-то, что окупается», — сказал Примаков.

Ситуация в Ливии остается нестабильной с момента свержения Муммара Каддафи в 2011 году при поддержке революционеров со стороны стран НАТО. В настоящее время Ливийская национальная армия (ЛНА) под началом Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию против террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), оккупировавших Триполи.