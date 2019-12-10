Путин сообщил, что поисковики нашли место захоронения его брата

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов нашли место захоронения его брата, который погиб во время блокады Ленинграда. Об этом 10 декабря сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, поисковики нашли его брата на Пискаревском мемориальном кладбище. Даже родители не знали место его захоронения. Они получили бумажку, что он умер во время блокады и все, уточнил президент.

Однако поисковики смогли найти даже конкретный участок на Пискаревке.

«Я по себе знаю, что это хорошая, благородная работа», — сказал Путин.

Во вторник в ходе встречи с членами Совета по правам человека был поднят вопрос о поиске мест захоронения жертв политических репрессий.