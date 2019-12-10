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Путин согласился с идеей вернуть в суды присяжных дела педофилов и чиновников

Путин согласился с идеей вернуть в суды присяжных дела педофилов и чиновников

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин
Украинский «Миротворец» отключает серверы

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 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
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17:25   10 Декабря 2019
Россия

Путин рассказал о своей личной боли на всю жизнь

Путин рассказал о своей личной боли на всю жизнь

Российский лидер Владимир Путин заявил, что трагедия в Беслане стала его личной болью на всю жизнь. Президент пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной помощи нуждающимся. Об этом 10 декабря сообщает РИА Новости. 

Во вторник в ходе заседания Совета по правам человека участники мероприятия подняли вопрос об отсутствии психологической помощи пережившим трагедию в Беслане. 

«Вы упомянули про Беслан, я пометил, обязательно тоже позанимаюсь. Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь», — сказал Путин.

Глава государства заявил, что если люди нуждаются в дополнительной поддержке, «это нужно будет сделать», пообещав решить этот вопрос. 

Трагедия в Беслане произошла 1 сентября 2004 года. Жертвами теракта стали более 330 человек, в том числе 318 заложников, из которых более 180 человек — дети. Боевики загнали в спортивный зал школы более тысячи заложников. Людей насильственно удерживали в школе без воды и еды. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #весь мир

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