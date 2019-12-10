Путин рассказал о своей личной боли на всю жизнь

Российский лидер Владимир Путин заявил, что трагедия в Беслане стала его личной болью на всю жизнь. Президент пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной помощи нуждающимся. Об этом 10 декабря сообщает РИА Новости.

Во вторник в ходе заседания Совета по правам человека участники мероприятия подняли вопрос об отсутствии психологической помощи пережившим трагедию в Беслане.

«Вы упомянули про Беслан, я пометил, обязательно тоже позанимаюсь. Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь», — сказал Путин.

Глава государства заявил, что если люди нуждаются в дополнительной поддержке, «это нужно будет сделать», пообещав решить этот вопрос.

Трагедия в Беслане произошла 1 сентября 2004 года. Жертвами теракта стали более 330 человек, в том числе 318 заложников, из которых более 180 человек — дети. Боевики загнали в спортивный зал школы более тысячи заложников. Людей насильственно удерживали в школе без воды и еды.