Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в России не идет, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам Путина, зарубежные препараты не должны заменяться в России любой ценой и не стоит думать, что кто-то хочет закрыть импорт ради наживы. Президент отметил, что проблема с импортозамещением в фармацевтике гораздо труднее, чем кажется на первый взгляд. Как заявил российский лидер, есть и те, кто небескорыстно продвигает в России зарубежные лекарства, поэтому с первого раза сложно разобраться.

«В России увеличивается число препаратов, которые соответствуют современным требованиям, но это не значит, что страна откажется от зарубежных лекарств», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе большой пресс-конференции заявил, что Россия старается поддерживать национального производителя, но в аптеках должны продаваться и зарубежные препараты, тем более, если люди покупают их на свои деньги, а не получают по квоте бесплатно.