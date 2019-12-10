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Путин согласился с идеей вернуть в суды присяжных дела педофилов и чиновников

Путин согласился с идеей вернуть в суды присяжных дела педофилов и чиновников

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
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17:28   10 Декабря 2019
Россия

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в России не идет, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам Путина, зарубежные препараты не должны заменяться в России любой ценой и не стоит думать, что кто-то хочет закрыть импорт ради наживы. Президент отметил, что проблема с импортозамещением в фармацевтике гораздо труднее, чем кажется на первый взгляд. Как заявил российский лидер, есть и те, кто небескорыстно продвигает в России зарубежные лекарства, поэтому с первого раза сложно разобраться. 

«В России увеличивается число препаратов, которые соответствуют современным требованиям, но это не значит, что страна откажется от зарубежных лекарств», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе большой пресс-конференции заявил, что Россия старается поддерживать национального производителя, но в аптеках должны продаваться и зарубежные препараты, тем более, если люди покупают их на свои деньги, а не получают по квоте бесплатно.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #импортозамещение #здравоохранение

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