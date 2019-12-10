Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

Российский лидер Владимир Путин высказал мнение по поводу встречи своего украинского коллеги Владимира Зеленского с националистами в Донбассе. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает ТАСС.

«Мы же видели, как Зеленский вел дискуссию с националистами. Непонятно, кто там сильнее, что там произойдет и кто будет руководить националистами, когда они туда [в Донбасс — ред.] войдут без обеспечения гарантий людям», — сказал он.

Глава государства отметил, что в случае передачи контроля над границей с РФ украинским военным в Донбассе могут начаться событиям, как как в боснийской Сребренице. Таким образом он прокомментировал соответствующую идею президента Украины.

В конце ноября Путин высказался о встрече Зеленского с националистами в поселке Золотое 26 ноября. Тогда российский лидер усомнился в способности украинского коллеги решить конфликт.