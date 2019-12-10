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Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин
Украинский «Миротворец» отключает серверы

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 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
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17:08   10 Декабря 2019
Россия

Статус премий за благотворительность и правозащиту приравняли к Госпремиям РФ

Статус премий за благотворительность и правозащиту приравняли к Госпремиям РФ

Статус премий за благотворительность и правозащиту приравнивается к Госпремиям РФ, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам Путина, для российского общества правозащитная и благотворительная деятельность имеет большое значение, именно поэтому президент решил приравнять статус государственных премий в этих сферах к государственным премиям за вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства, за достижения в области гуманитарной деятельности. Российский лидер отметил, что это касается и процедуры награждения, и денежного размера премий.

Ранее актер и режиссер Константин Хабенский получил государственную премию за достижения в сфере благотворительности. Лауреатом государственной премии за достижения в правозащитной деятельности стала руководитель совета Союза семей военнослужащих РФ Мария Большакова.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что СПЧ должен уделить внимание защите прав в сфере спорта.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

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