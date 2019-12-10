Дмитрий «Гоблин» Пучков считает, что США использовали WADA в своих политических целях

Накануне исполком WADA на четыре года отстранил Россию от участия в крупных международных спортивных соревнованиях. Это стало поводом для либеральных СМИ очернить российскую власть, пишет Федеральное агентство новостей.

«Эхо Москвы» выпустило 13 материалов на эту тему. В каждой статье журналисты ругали власти и спецслужбы РФ, утверждая, что они якобы заставляли спортсменов принимать допинг и что-то делали с их пробами.

«Читатель, ты веришь, что те, кто не стесняются делать все, описанное выше, постесняются подделывать допинг-тесты?» — пишет «Эхо» и приводит любимые небылицы «оппозиции».

По мнению либерального СМИ, решение WADA «нанесло решающий удар по российскому спорту».

«В мировом спорте, в отличие от мировой политики, санкции работают четко, автоматически и болезненно. Тут ядерное оружие и территория не аргумент: из ООН Россию не выгонят, а с Олимпиады ― запросто», ― отмечает автор.

Решение о дисквалификации «Эхо» считает справедливым. По мнению журналистов, россияне жульничали с допинг-тестами. Объективность Всемирного антидопингового агентства не вызывает у них сомнений, несмотря на то, что многие считают решение политизированным.

Такого же мнения придерживаются коллеги «Эха» в «Коммерсанте». Газета выпустила шесть материалов на эту тему.

«Большая часть видов спорта находится на госфинансировании. Отсюда и манипуляции», ― пишут авторы, соглашаясь, что «грубейшие нарушения российскими властями условий восстановления РУСАДА потребовали жесткой реакции».

Другие либеральные СМИ тоже не упустили шанс кинуть камень в сторону российских властей. Среди них «Дождь», «Росбалт», «Лента», РБК, «Ведомости», «Фонтанка», «Новая газета», «Сноб» и другие.

Политолог и публицист Армен Гаспарян такой реакцией антироссийских СМИ не удивлен, поскольку авторы подобных статей «отрабатывают повестку Запада и никогда не скажут, что WADA — это сборище циничных подонков и мерзавцев».

«Они искренне презирают Россию и людей, которые в ней живут. И то, что они выступили синхронно с WADA — это ожидаемо. Это маркер того, что это антироссийское решение является частью спланированной Западом кампании против нашей страны», — считает Гаспарян.

Политолога поддержал публицист и переводчик Дмитрий Пучков, известный по прозвищу «Гоблин». По его словам, решение WADA было политическим.