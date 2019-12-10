Путин считает «крайностью» разговоры об отсутствии презумпции невиновности в РФ

Российский лидер Владимир Путин назвал проявлением крайности рассуждения об отсутствии в РФ презумпции невиновности. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает ТАСС.

«По поводу отсутствия презумпции невиновности я часто слышу от своих друзей-адвокатов, но эта позиция адвокатского сообщества, и я согласен, что, наверное, такое бывает. Но сказать, что у нас отсутствует презумпция невиновности, сложно, это все-таки крайняя позиция», — заявил глава государства.

Так президент РФ прокомментировал выступление первого вице-президента Адвокатской палаты Москвы Генри Резника, который выступал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее Путин заявил о недопустимости запугивания судей, в том числе через СМИ и социальные сети.