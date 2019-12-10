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Путин согласился с идеей вернуть в суды присяжных дела педофилов и чиновников

Путин согласился с идеей вернуть в суды присяжных дела педофилов и чиновников

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин
Украинский «Миротворец» отключает серверы

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 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
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16:58   10 Декабря 2019
Россия

Путин считает «крайностью» разговоры об отсутствии презумпции невиновности в РФ

Путин считает «крайностью» разговоры об отсутствии презумпции невиновности в РФ

Российский лидер Владимир Путин назвал проявлением крайности рассуждения об отсутствии в РФ презумпции невиновности. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает ТАСС.

«По поводу отсутствия презумпции невиновности я часто слышу от своих друзей-адвокатов, но эта позиция адвокатского сообщества, и я согласен, что, наверное, такое бывает. Но сказать, что у нас отсутствует презумпция невиновности, сложно, это все-таки крайняя позиция», — заявил глава государства. 

Так президент РФ прокомментировал выступление первого вице-президента Адвокатской палаты Москвы Генри Резника, который выступал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее Путин заявил о недопустимости запугивания судей, в том числе через СМИ и социальные сети.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #презумпция невиновности #общество

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