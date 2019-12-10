СПЧ должен уделить внимание защите прав в сфере спорта, заявил Путин

Президент России Владимир Путин обратился к Совету по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с призывом обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в сфере спорта, а также оказать всю необходимую профильную поддержку.

С таким заявлением глава государства выступил во вторник на заседании СПЧ.

«В работе совета необходимо грамотно задействовать все полномочия, все механизмы, которыми он обладает», — отметил президент.

В частности, подчеркнул Путин, необходимо в полной мере использовать потенциал двадцати постоянных комиссий СПЧ – по гражданским свободам и гражданской активности, по развитию НКО, по Экономическим, экологическим, социальным, культурным правам, и всех остальных.

При этом президент призвал сделать работу СПЧ максимально открытой, поддерживая широкие контакты со СМИ.