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Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин

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16:55   10 Декабря 2019
Россия

СПЧ должен уделить внимание защите прав в сфере спорта, заявил Путин

СПЧ должен уделить внимание защите прав в сфере спорта, заявил Путин

Президент России Владимир Путин обратился к Совету по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с призывом обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в сфере спорта, а также оказать всю необходимую профильную поддержку.

С таким заявлением глава государства выступил во вторник на заседании СПЧ.

«В работе совета необходимо грамотно задействовать все полномочия, все механизмы, которыми он обладает», — отметил президент.

В частности, подчеркнул Путин, необходимо в полной мере использовать потенциал двадцати постоянных комиссий СПЧ – по гражданским свободам и гражданской активности, по развитию НКО, по Экономическим, экологическим, социальным, культурным правам, и всех остальных.

При этом президент призвал сделать работу СПЧ максимально открытой, поддерживая широкие контакты со СМИ.

«Люди, безусловно, должны знать, чем занимается наш Совет, какие вопросы поднимает, как взаимодействует с органами власти, со структурами гражданского общества и, что важно, каких результатов удается добиться», — добавил Путин.

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Автор: Александр Люблинский
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