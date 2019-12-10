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Путин согласился с идеей вернуть в суды присяжных дела педофилов и чиновников

Путин согласился с идеей вернуть в суды присяжных дела педофилов и чиновников

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Турция держит ЕС на крючке и не боится последствий соглашения с террористами ПНС Ливии

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 Литовкин отметил решающий вклад России в освобождении сирийской Пальмиры от террористов

Литовкин отметил решающий вклад России в освобождении сирийской Пальмиры от террористов
16:52   10 Декабря 2019
Россия

Путин заявил, что работа СПЧ должна быть предельно открытой

Путин заявил, что работа СПЧ должна быть предельно открытой

Российский лидер Владимир Путин призвал сделать работу Совета по правам человека (СПЧ) должна быть предельно открытой. Правозащитникам необходимо активнее сотрудничать с Общественной палатой и омбудсменами, считает президент.

По словам Путина, СПЧ необходимо поддерживать широкие контакты со СМИ. Глава государства также отметил, что СПЧ нужно более активно сотрудничать с ОП РФ, уполномоченными по правам человека и по правам ребенка, по защите прав предпринимателей.

«Мы обязаны сделать все необходимое, чтобы граждане доверяли институтам, которые специально созданы для эффективного отстаивания их прав и развития гражданского общества», —  подчеркнул Путин на совете СПЧ.

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Автор: Арсений Аскольский

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