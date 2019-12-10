Путин заявил, что работа СПЧ должна быть предельно открытой

Российский лидер Владимир Путин призвал сделать работу Совета по правам человека (СПЧ) должна быть предельно открытой. Правозащитникам необходимо активнее сотрудничать с Общественной палатой и омбудсменами, считает президент.

По словам Путина, СПЧ необходимо поддерживать широкие контакты со СМИ. Глава государства также отметил, что СПЧ нужно более активно сотрудничать с ОП РФ, уполномоченными по правам человека и по правам ребенка, по защите прав предпринимателей.