Турция держит ЕС на крючке и не боится последствий соглашения с террористами ПНС Ливии

Евросоюз боится президента Турции Реджепа Эрдогана и не будет реагировать на незаконный меморандум, подписанный Анкарой с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом говорит заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

По словам эксперта, страны ЕС не хотят связываться с Эрдоганом, так как его армия одна из самых сильных в НАТО, а поведение президента Турции весьма одиозное: он не участвует в учениях НАТО, но просится в ЕС, покупает у России С-400 и игнорирует угрозы санкций.

«Не так просто говорить с Турцией свысока, зная, что Анкара решает вопросы на Ближнем Востоке, поэтому ЕС будут вести себя корректно по отношению к Эрдогану. Президент Турции угрожает ЕС открыть границы, и тогда Евросоюз захлебнется от потоков мигрантов. Поэтому в этой ситуации неясно, кто на кого влияет», — передает сова Андрея Кошкина «ПолитЭксперт».

Кошкин говорит, что вряд ли Евросоюз будет что-то делать по теме соглашения Турции и ПНС Ливии, так как отношения уже перегружены ситуацией в Сирии.

«Европейские страны понимают, что действия Турции в Ливии неправомерны, но они все равно они поддержат Анкару, наплевав на Афины. Евросоюз пойдет на уступки Эрдогану, который может надавить на Европу по многим другим направлениям», — резюмирует эксперт.

В конце ноября в Стамбуле «премьер-министр» ПНС Ливии Файез Саррадж и президент Турции Реджеп Эрдоган подписали документ, в который входит пункт по разграничению морских границ и безопасности. Греция, Кипр и Египет резко осудили подписание меморандума и назвали поступок Анкары провокационным и неприемлемым. При этом соглашение не имеет законной силы, так как его не ратифицировал единственный законный орган правительства Ливии — Палата представителей, находящаяся в Тобруке.