Пушков надеется, что отношение к российским СМИ на Украине улучшится

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что пока рано говорить об улучшении отношения к российским СМИ на Украине. Прогресс придет постепенно.

«Я думаю, пока это еще рано (обсуждать). Постепенно, я думаю, и здесь будет определенный прогресс», — сказал политик.

Саммит «нормандской четверки» (Франция, Россия, Германия и Украина) завершился в ночь на 10 декабря в Париже. Это первая встреча лидеров стран «нормандского формата» за последние три года.

Во время встречи было принято решение развести силы в трех пунктах в Донбассе к апрелю 2020 года. Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что транзит российского газа после 1 января по территории Украины будет, скорее всего, продлен.