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Путин согласился с идеей вернуть в суды присяжных дела педофилов и чиновников

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Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Турция держит ЕС на крючке и не боится последствий соглашения с террористами ПНС Ливии

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 Литовкин отметил решающий вклад России в освобождении сирийской Пальмиры от террористов

Литовкин отметил решающий вклад России в освобождении сирийской Пальмиры от террористов
16:53   10 Декабря 2019
Россия

Пушков надеется, что отношение к российским СМИ на Украине улучшится

Пушков надеется, что отношение к российским СМИ на Украине улучшится

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что пока рано говорить об улучшении отношения к российским СМИ на Украине. Прогресс придет постепенно.

«Я думаю, пока это еще рано (обсуждать). Постепенно, я думаю, и здесь будет определенный прогресс», — сказал политик. 

Саммит «нормандской четверки» (Франция, Россия, Германия и Украина) завершился в ночь на 10 декабря в Париже. Это первая встреча лидеров стран «нормандского формата» за последние три года. 

Во время встречи было принято решение развести силы в трех пунктах в Донбассе к апрелю 2020 года. Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что транзит российского газа после 1 января по территории Украины будет, скорее всего, продлен.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #пушков #нормандская четверка

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