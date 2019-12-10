Гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова задержали в Петербурге

Гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба «Метростроя».

В сообщении компании указано, что в понедельник и вторник, 9 и 10 декабря, Александров не вышел на работу, а по имеющимся на предприятии данным его задержали, он находится в ожидании обвинения и избрания меры пресечения. При этом в компании заявили, что пока не имеют данных о том, в рамках какого дела задержали Александрова, поэтому какие-либо выводы делать преждевременно.

«До предъявления обвинения и вынесения решения судом считаем нецелесообразным и неэтичным высказывать предположения и делать какие-либо выводы. Призываем к этому и общественность», — отмечается в сообщении ОАО «Метрострой».

При этом пресс-служба предприятия сообщает, что структурные подразделения и сотрудники управления продолжают работу в штатном режиме.