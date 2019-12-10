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Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин

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 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

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16:45   10 Декабря 2019
Россия

Законы РФ нужно «шлифовать», учитывая новые вызовы, считает Малькевич

Законы РФ нужно «шлифовать», учитывая новые вызовы, считает Малькевич

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, выступая во вторник на конференции на тему «Кто такой иностранный агент», заявил, что российское законодательство необходимо «шлифовать» в соответствии с возникающими вызовами.

Слова президента ФЗНЦ приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Я поддержу коллег в том, что у нас на самом деле законодательство в части медиа и Интернета либеральное, и нам нужно очень многие вещи шлифовать в соответствии с теми вызовами, которые сейчас стоят перед обществом, — сказал Малькевич. — В принципе ни одна страна в мире не позволит, чтобы иностранные граждане на ее территории реализовывали какие-то околомедийные проекты, целью которых является расшатывание устоев государства».

По словам общественного деятеля, необходимо принимать технологические решения, которые позволят убрать зависимость от программного обеспечения и платформ.

Эту пуповину нужно перерезать, подчеркнул Малькевич, отметив, что в противном случае Россия обречена превратиться в страну третьего мира и попасть в рабское положение относительно США, так как именно там будет определяться, что именно россияне будут читать в ленте новостей.

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Автор: Александр Люблинский
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