Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин согласился с идеей вернуть в суды присяжных дела педофилов и чиновников

Путин согласился с идеей вернуть в суды присяжных дела педофилов и чиновников

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Турция держит ЕС на крючке и не боится последствий соглашения с террористами ПНС Ливии

Турция держит ЕС на крючке и не боится последствий соглашения с террористами ПНС Ливии

 Литовкин отметил решающий вклад России в освобождении сирийской Пальмиры от террористов

Литовкин отметил решающий вклад России в освобождении сирийской Пальмиры от террористов
Путин согласился с идеей вернуть в суды присяжных дела педофилов и чиновников

Путин согласился с идеей вернуть в суды присяжных дела педофилов и чиновников

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Турция держит ЕС на крючке и не боится последствий соглашения с террористами ПНС Ливии

Турция держит ЕС на крючке и не боится последствий соглашения с террористами ПНС Ливии

 Литовкин отметил решающий вклад России в освобождении сирийской Пальмиры от террористов

Литовкин отметил решающий вклад России в освобождении сирийской Пальмиры от террористов
16:58   10 Декабря 2019
Россия

Асад справедливо оценил роль РФ в урегулировании конфликта в САР — эксперт

Асад справедливо оценил роль РФ в урегулировании конфликта в САР — эксперт

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал слова президента САР Башара Асада о помощи России в сирийском конфликте. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает Федеральное агентство новостей

Ранее сирийский лидер заявил, что Россия участвовала в урегулировании конфликта в Сирии ради защиты международного права. Он подчеркнул, что вмешательство США и Запада привели к негативным последствиям, в отличие от помощи со стороны РФ. 

Долгов считает, что мнение Асада абсолютно объективно, и здесь совершенно отсутствует какая-либо политическая подоплека. Отрицать вклад РФ бессмысленно в любом случае, считает эксперт. 

«Притом россияне — одни из тех немногих среди внешних сил в Сирии, кто действует там законно. Это происходит еще в рамках договора 1980-х годов, также был официальный запрос со стороны легитимного руководства», — подчеркнул собеседник ФАН.

Асад справедливо оценил роль РФ в урегулировании конфликта в САР — эксперт

Он также добавил, что 90% сирийских территорий освобождены от террористов благодаря российским военным. Это бесценная помощь, поэтому Асад не зря дает такую высокую оценку России, считает эксперт. 

Недавно ФАН опубликовало третий материал из серии публикаций о текущей ситуации в Сирии, где говорится о борьбе российских военных с террористами. Во второй части расследования журналисты раскрыли связь американцев и террористов в Сирии. Оказалось, что США обеспечивают боевиков инструкторами, воружением, дронами и наемниками, а взаимен получают возможность воровать нефть. Первая часть расследования содержит доказательства связи беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенным в РФ «Исламским государством».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #асад #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...