Литовкин отметил решающий вклад России в освобождении сирийской Пальмиры от террористов

Российский военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с iReactor оценил решающий вклад россиян в освобождении Пальмиры, которая имеет особую историческую и культурную ценность для жителей Сирии.

Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило третий материал о Сирии, который посвящен вкладу россиян по освобождению арабской республики от террористов.

Несколько лет сирийская Пальмира находилась в руках боевиков ИГ*(запрещена в РФ), которые нанесли колоссальный ущерб археологическим ценностям. Освободить древний город удалось лишь когда к операции были привлечены российские летчики в 2017 году.

В 2016 году россияне уже имели успех в борьбе с террористами в Пальмире, совершив около 40 боевых вылетов за последние дни операции. Однако тогда боевики вновь заняли город. Началось наступление широким фронтом, уже ко 2 марта 2017 года Пальмиру полностью освободили.

Древний горд и его ценности восстанавливали, в том числе, российские специалисты. Сейчас в Пальмиру возвращаются беженцы, чьи дома были освобождены благодаря россиянам.

Литовкин в беседе с iReactor выразил уверенность, что помощь России в освобождении сирийской Пальмиры от боевиков имела решающее значение.

Россия помогла Сирии и сирийской армии защитить свои культурные и духовные ценности. Потому что это не только сирийские культурные и духовные ценности, это ценности мирового значения. Это мировая история, артефакты мировой цивилизации. Вот это было самое главное, на мой взгляд, — полагает эксперт.

Литовкин объяснил, почему боевики ИГ* так хотели уничтожить историческое наследие сирийцев в Пальмире. По его словам, боевики стремились запугать людей, показать, что они не будут считать ни с чем для достижения своих террористических целей, и поэтому разрушают все эти памятники, чуждые для них.

«Они также поступали и в Ираке, взрывая древние памятники в Вавилоне, и в Афганистане — помните, в Бамианской долине взорвали знаменитый памятник Будде. Также они поступали в Сирии», — отметил Литовкин.

Литовкин назвал освобождение Пальмиры символом того, что Сирия будет свободна от террористов и радикальных элементов, и станет процветающим и светским государством, которым она была до начала боевых действий.

Ранее ФАН выпустил вторую часть расследования, где рассказывается о сотрудничестве США с ИГ* и боевиками-курдами. Первая часть расследования затрагивает деятельность российского либерального журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты».

*запрещена в РФ